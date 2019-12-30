В Константиновке Донецкой области спасатели локализовали и потушили пожар в здании городского наркологического диспансера Краматорска. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила на телефон службы спасения 29 декабря в 21:20. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что очаг задымления находится на первом этаже трехэтажного здания, в помещении профилактического осмотра больных.

К приезду пожарных персонал больницы самостоятельно вышел из здания. Пожар был локализован довольно быстро - в 21:50. А ликвидирован в 22:19.

В ГСЧС передают, что погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщала "Страна", вчера Одесский горсовет выделил единовременное пособие в размере более 3,6 миллиона гривен семьям погибших и пострадавшим в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

А 23 декабря мы писали, что в Киеве вспыхнул корпус №8 Национального авиационного университета.