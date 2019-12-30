В Запорожской области в результате столкновения грузовика с легковым автомобилем погибли два человека и еще двое получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

ДТП произошло 28 декабря около 13:30, когда полицейским поступило сообщение о ДТП с пострадавшими на перекрестке автодороги "Харьков-Симферополь" и дороги, ведущей в с.Приморское Запорожского района.

Полиция установила, что водитель автомобиля "ВАЗ-2109" выехал на перекресток и столкнулся с автомобилем "Mercedes-Benz Atego 816L". В результате аварии двое пассажиров автомобиля "ВАЗ", мужчины 1979 и 1996 рождения умерли во время оказания медицинской помощи. Еще один пассажир, мужчина 1987 года рождения, и водитель автомобиля "ВАЗ" с телесными повреждениями были госпитализированы в больницу.

Водитель легкового автомобиля, мужчина 1984 года рождения, находился в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Фото: zp.npu.gov.ua

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