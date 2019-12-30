Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Украина не собирается отзывать уже поданные в международные суды иски против России. Тему исков чиновник затронул во время интервью РБК-Украина.

У Малюськи поинтересовались, может ли он как министр юстиции гарантировать, что Украина в рамках любых политических договоренностей с Россией не будет отзывать свои иски в международных судах.

"По судебным процессам, которые ведет Минюст, могу сказать, что таких планов сейчас нет", - сказал министр.



По его словам, на отказ от иска или заключение мирового соглашения его ведомство пойдет только в том случае, если увидит "какой-то позитив от этого".

"Например, откажусь ли я от иска в ЕСПЧ по Крыму, если Россия отдаст Крым? Конечно же! То есть, если есть какие-то мегапозитивные действия по конкретному какому-то кейсу, то можно отозвать. Но на практике я сейчас вариантов таких не вижу", - констатировал чиновник.

У министра также спросили, будет ли Украина подавать новые иски в дополнение тем пяти, который сейчас рассматривает ЕСПЧ. "Пока что мы сфокусированы на существующих делах, потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости", - ответил Малюська.

Ранее "Страна" приводила заявление министра о том, что в Украине изменят закон о люстрации с учетом решения ЕСПЧ.

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