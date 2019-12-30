В Киеве на Оболони пройдет парад Санта Клаусов
Бизнесмены Гарик Корогодский и Александр Меламуд провели костюмированный парад Санта Клаусов в ТРЦ Dream Town. Так они открыли сезон рождественских развлечений, который будет длиться в ТРЦ до 6 января включительно.
Александр Меламуд был одет в костюм символа праздника - новогоднюю елку, а его партнер Гарик Корогодский выступил в роли "Плохого Санты".
На период зимних каникул в ТЦ Dream Town работает приемная Санта Клауса, фотозона "Пряничный домик", а еще есть Дед Мороз, Снежная баба и Снеговик в необычных LED-костюмах.
Фото: пресс-служба ТЦ
Вэтом году 31 декабря каток будет принимать гостей до 21:00. А в первый день 2020 года обновленная развлекательная зона, фудкорт и детская зона отдыха Happy Kid's Park начнут работу уже с 11:00.
4 января состоится розыгрыш сертификатов на шопинг от магазинов торгового центра и сертификатов на украшения на 80 000 грн. от магазина Trollbeads.
Для детей в ТРЦ Dream Town приготовили четыре интерактивные сказки-анимации. В блоке Б ТРЦ Dream Town почти ежедневно будут проводить мастер-классы для детей, где они научатся делать украшения для елки или детской комнаты.
Также опубликовано расписание праздничной программы на праздники в Торговом Центре
29, 30, 31 декабря
11: 00-13:00 - Сказка-анимация "Карамельные приключения" (Dream Town, блок Б, атриум Африка, второй этаж).
13: 00-17:00 - LED-анимация (там же).
Dream Town, блок А, все этажи.
15:00-17:00 - Сказка "Сладкий Новый год" и интерактивное снежное шоу.
15:00-18:00 - Работает приемная Санта Клауса. В фотозоне "Пряничный домик" Санта будет принимать всех желающих для фото, объятий и поздравлений с Новым годом. Детей будут угощать мандаринами.
2, 3, 4, 5 января
11:00-13: 00 - Аниматоры в костюмах Деда Мороза будут поздравлять всех с Новым годом и Рождеством, угощать мандаринами и приглашать к праздничной фотозоне.
11:00-13:00 - Интерактивная сказка "Рецепты вкусных каникул".
4 января
14:00-18:00 - Аниматоры в ярких LED-костюмах и невероятное зеркальное новогоднее шоу на сцене.
18:00 - Розыгрыш сертификатов на украшения на 80 000 гривен от магазина Trollbeads и сертификатов на шопинг от магазинов ТРЦ.
4, 5, 6 января
15:00-17:00 - Интерактивная сказка для детей "Снежная история Принцессы".
15:00-17:00 - будет работать приемная Санта Клауса. В фотозоне "Пряничный домик" Санты будут принимать всех желающих для фото, объятий и поздравления с Рождеством. Детей будут угощать мандаринами.
Расписание мастер-классов для детей
- 29 декабря - елка из фетра и слайм;
- 30 декабря - декор сапожка для подарков и елочная игрушка в технике декупаж;
- 31 декабря - календарь в технике скрапбукинг и игрушка Дед Мороз из помпона;
- 2 января - мастер-класс по созданию слаймов;
- 3 января - создание зимней шапочки из нитей;
- 4 января - композиция со свечой;
- 5 января- создание рождественского ангела.
Все мастер-классы бесплатны, время проведения - 11:00 - 13:00. Dream Town, блок Б, атриум Африка, второй этаж, главная сцена.
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