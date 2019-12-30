В 2019 году Национальный банк купил на межбанковском валютном рынке 8 462,6 миллионов долларов, а продал – 529,23 млн долларов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом сумма покупки превысила сумму продажи в 16 раз. Чистая покупка НБУ валюты на межбанке составила 7 933,37 млн долларов. С использованием функционала Matching в 2019 году было куплено 2 580,7 млн долларов, а продано 108,5 млн долларов. В ходе единственного валютного аукциона в конце декабря было куплено 730 млн долларов, при этом валюта не продавалась на аукционах. По единому курсу было куплено 5 136,9 млн долларов, продано - 420,73 млн долларов.

Напомним, Нацбанк провел неожиданный валютный аукцион под доллары "Газпрома", чтобы помочь госбюджету.

Ранее в НБУ отчитались о рекордном объеме выкупленной за один день валюты.

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