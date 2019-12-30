В Одесской области в злоумышленники напали на грузовик, который перевозил бытовую технику и завладели имуществом на более 50 млн грн. Об этом пишет УНН.

В сообщении говорится, что водитель за рулем грузовика DAF заехал на автозаправку. Когда он вернулся за руль, то из специального оборудованного места для сна вылез неизвестный мужчина в маске и, угрожая пистолетом, заставил водителя ехать в лесопосадку неподалеку.

После того, как грузовик заехал в лесополосу, к нему подошел еще один человек и заставил водителя натянуть шапку на глаза и приказал сидеть тихо. После этого к ним подъехали еще автомобили, и неизвестные люди начали выгружать технику, которая была в грузовике.

В общем злоумышленникам удалось завладеть техникой на сумму свыше 50 млн грн. По данному факту начато досудебное расследование.

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