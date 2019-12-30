Госcекретарь США Майкл Помпео посетит Киев с 3 по 4 января, где проведет встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Андреем Загороднюком и министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь Помпео прибудет в Киев 3 января, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Пристайко и министром обороны Загороднюком, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Помпео примет участие в церемонии возложения цветов возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, чтобы почтить память погибших на Донбассе, и встретится с духовными лидерами, представителями гражданского общества и деловых кругов для обсуждения вопросов прав человека, инвестиционного климата и программы реформ правительства.

Напомним, что политик в первые дни 2020 года также навестит Республику Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Как сообщала "Страна", в начале ноября глава Госдепа назвал Украину "проектом, над которым США работает много лет".