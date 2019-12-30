Заместитель председателя фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что в партии есть планы относительно обложения налогами нескольких популярных интернет-платформ. Об этом она написала в Facebook.

Днем 30 декабря Кравчук запостила ссылку на свою авторскую колонку для одного из популярных СМИ, в которой речь идет о законотворческих планах "слуг народа" в 2020 году. Среди прочего в колонке названа деофшоризация - то есть принятие законов, которые позволят соблюдать принцип: "кто зарабатывает деньги в Украине, должен платить налоги в Украине".

Один из комментаторов поинтересовался под записью, подпадет ли под деофшоризацию вывод денег "по типу как делает Uber, Bolt, Glovo, Google и Facebook".

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

На это Кравчук ответила, что "слуги народа" при необходимости введут налоги и для Facebook.

"Могу от себя добавить, что по налогообложению Фейсбук мы имеем определенные идеи", - написала она.

Правда, потом, отредактировала свой ответ, сделав формулировку более обтекаемой.

Скриншот: Facebook/ yevheniya.khudzik

"Могу от себя добавить, что по налогообложению платформ общего доступа мы имеем определенные идеи. Это, конечно, не может касаться пользователей", - значится в исправленной версии комментария.

Ранее "Страна" приводила слова Кравчук о том, как ее партия собирается внедрять рынок земли в Украине.

Также мы цитировали заявление политика о том, что в 2020 году нардепы смогут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса.