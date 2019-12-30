Врачи клинической больницы "Феофания", куда были доставлены 64 освобожденных из плена, назвали общий для них диагноз: посттравматическое стрессовое расстройство. Об этом сообщают "Українські новини" со слов заместитель главного врача по медицинским вопросам больницы "Феофания" Андрей Строкань.

Во время брифинга Строкань также рассказал, какие еще недомогания выявлены у прибывших пациентов.

"Все они вчера были госпитализированы в 23:00, накормлены, помыты… Три четверти, может быть, даже пять шестых пациентов нуждаются в стоматологической помощи в обязательном порядке. У всех есть в разной степени проявления посттравматического стрессового расстройства и обострение всех хронических заболеваний, которые у них были до момента попадания в плен", - заявил медик.

Строкань также отметил, что людей в тяжелом или критическом состоянии нет, однако некоторым из них наверняка понадобится плановое оперативное вмешательство после дообследований.

Пациентов разместили в палатах по два человека, каждая из палат оборудована ванной комнатой. У всех освобожденных есть координаторы, с которыми они связываются. А со 2 января 2020 года с каждым из бывших пленных будут заниматься координаторы-психологи и психотерапевты.

Большинство освобожденных из плена не хотят общаться с прессой.

Ранее "Страна" приводила слова врача о том, что некоторых пленных на новогодние праздники отпустят домой.

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