В Одессе полицейские разыскивают гражданина США, пропавшего после инцидента в местной гостинице на углу улиц Дерибасовской и Екатерининской. Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в полиции.

Вечером на линию "102" позвонил американец Джон В., рассказавший об исчезновении своего 50-летнего сына Майкла. Полицейские проверили эту информацию, и выяснили, что в среду американец поселился в небольшом отеле в центре Одессы. "Он сразу же начал жаловаться на наличие в номере… змей и хомяков. Мужчину перевели в другую комнату, которую он разгромил в ночь на четверг и, собрав все личные вещи, покинул гостиницу", - пишет издание, добавив, что больше мужчину никто не видел.

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