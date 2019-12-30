На автодороге Киев - Чоп возле села Дорогобуж в Ровенской области в ночь на 30 декабря произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомашин. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ровенской области.

Как установила следственно-оперативная группа, около 3:00 46-летний житель села Дорогобуж за рулем Renault Rapid совершал разворот. При этом он не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с микроавтобусом Volkswagen Crafter, а затем с Mercedes Vito, который двигался за ним. От удара "Renault Rapid" разбило вдребезги, Volkswagen Crafter вылетел в кювет.

Фото: rv.npu.gov.ua

От полученных травм на месте происшествия погибла 10-летняя пассажирка Renault Rapid - дочь водителя автомобиля. Последнего с открытым переломом ноги и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу. У него взяли образцы крови для определения наличия алкоголя в крови.

Согласно результатам освидетельствования, водители Volkswagen Crafter (47-летний житель Киевщины) и Mercedes Vito (36-летний иностранец) были трезвы.

Остальные участники ДТП за медицинской помощью не обращались.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее смерть).

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