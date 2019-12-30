В Одессе задержали группу автоугонщиков, которая специализировалась на кражах элитных автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области. По информации полицейских, в состав преступной группы, на счету у которой более десятка угонов, входило трое одесситов. Специализировались угонщики исключительно на автомобилях премиум-класса - "Toyota", "Lexus", "RangeRover" и "Mercedes-Benz".

"Страна" выяснила от источников в прокуратуре, что членами банды были бывшие одесские полицейские. С апреля по декабрь 2019 года в Одессе неизвестные угнали 12 элитных автомобилей. Поиски машин по горячим следам успеха полиции не принесли – автомобили угонялись за считанные минуты, а затем пропадали бесследно.

Последний угон был совершен 10 декабря – преступники угнали среди бела дня Toyota Land Cruiser Prado прямо из-под дома владельца на улице Ланжероновской. Лишь перед Новым Годом – 29 декабря, полицейским удалось остановить угнанное авто на улице. За рулем находился один из угонщиков – 35-летний Андрей К. Как вскоре выяснилось, совсем недавно угонщик служил в одесской полиции – оперуполномоченным уголовного розыска.

Вскоре полицейские выяснили имена еще двоих членов автобанды. Ими также оказались бывшие полицейские – 43-летний Сергей Г. и 33-летний Олег С.

Сергей Г. перед тем, как заняться угонами автомобилей, служил старшим оперуполномоченным уголовного розыска, а Олег С. работал полицейским в районном отделе полиции пригорода Одессы Усатово. При задержании Сергею Г. и Олегу С. удалось сбежать, однако вскоре второго удалось поймать.

Во время обысков у подозреваемых в угонах была обнаружена новейшая аппаратура для сканирования сигнализаций, устройства для быстрого запуска моторов авто без ключей, удостоверения сотрудников полиции, а также оружие и патроны.

По информации источников "Страны" в прокуратуре, активную работу по угонам автомобилей группы троих бывших копов, якобы крышевали действующие сотрудники полиции из управления внутренней безопасности. "Андрей К. и Сергей Г. еще год назад были непосредственными подчиненными одного из действующих руководителей УБВ области. Но это обстоятельство будут сейчас изо-всех сил заминать", - сказал источник "Страны".

Фото: od.npu.gov.ua

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