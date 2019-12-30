Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская заявила, что не стоит публиковать полный список тех, кто был передан сепаратистам во время обмена 29 декабря, передает Радио Свобода.

"Я была бы категоричной противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!" - ответила Лутковская на вопрос относительно полного списка переданных человек.

Также она подтвердила озвученную ранее формулу обмена: Украина освободила 124 человека, гибридные силы РФ на Донбассе - 80. Из них согласились выехать на подконтрольную территорию 76.

Как писала "Страна", в воскресенье, 29 декабря, в Донецкой области прошел масштабный обмен между Украиной и ОРЛДО.