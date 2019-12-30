В партии "Европейская солидарность" заявили, что во времена президентства ее лидера Петра Порошенко было освобождено из плена более 3000 украинских граждан без выполнения недопустимых требований Кремля. Новая же власть пошла на поводу у РФ, обменяв террористов и бойцов "Беркута". Об этом говорится на сайте политсилы.

В партии напомнили, что по условиям Минских соглашений, обменивать должны были только граждан, участвовавших в боевых действиях на Донбассе. Однако 29 декабря были освобождены "террористы-убийцы", взорвавшие мирное шествие в Харькове, а также бойцы "Беркута", обвиняемые в расстрелах на Майдане в 2014 году.

"Москва и контролируемые ею боевики все эти годы шантажировали Украину требованием выдать террористов и бойцов "Беркута", но команда Порошенко не поддавалась на это давление и смогла найти и освободить более 3000 наших граждан, которые находились в плену, без выполнения недопустимых прихотей Кремля", - сказано на сайте партии.

В "Европейской солидарности" считают состоявшийся обмен грубым нарушением со стороны РФ договоренностей нормандской встречи в Париже, на которой был оговорен обмен "всех на всех" или "всех установленных на всех установленных".

Также у Порошенко заявили о сдаче переговорных позиций президентом Владимиром Зеленским.

"Сдача переговорных позиций командой Зеленского - это продолжение сомнительной политики по примирению агрессора. Частью этой непрерывной и опасной политики является отказ Украины от судебных исков в газовых вопросах, выдача России важного свидетеля по делу сбитого малайзийского лайнера МН17, что затрудняет привлечение Российской Федерации к ответственности в международных судах. Подобная угодническая политика нынешней власти недопустима", - заявили в партии ЕС.

Ранее "Страна" анализировала, что означает предновогодний обмен пленными.

Мы также приводили заявление пресс-секретарь президента России Дмитрия Пескова о том, что Владимир Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом.