Зимние праздники в Киеве буду длиться вплоть до 13 января и захватят Новый год и Рождество. Самые масштабные гуляния будут на Софийской и Контрактовой площадях, где разместились новогодние локации с ярмарками и концертами. Развлечения для киевлян и гостей столицы приготовили и в других местах. Собрали информацию, куда пойти на Новый год и другие праздники в Киеве.

Главная елка на Софийской площади

31 декабря - в 10:00 начнется интерактивное представление "Лапландия 360" с голографическими проекциями. Билеты на шоу 190 - 250 грн.

С 21:00 начнется концерт. В списке музыкантов Руслана, группа "Мандри", симфонический оркестр Kyiv Fantastic Orchestra,

Всю ночь будет работать фуникулер, метро будет работать до 03:00.

Контрактовая площадь

На Подоле функционирует новогодний городок с фудкортом, колесом обозрения и горкой возле него, катком. В новогодние дни там проходят концерты.

ВДНХ

31 декабря - с 22:00 новогодний концерт с аниматорами, конкурсами, подарками и аттракционами.

Пятый год подряд на ВДНХ действует "Зимова країна" - парк с ярмаркой, фудкортами, катком, развлечениями для детей, ледовым замком и аттракционами. Вход от 100 грн.

Также на ВДНХ показывают театральное представление "Winterra. Легенда казкового краю" с элементами 5D. Начало в 14:00 и 17:00. Билеты 390-2499 грн.

Парк им. Тараса Шевченко

Каждый день и до 13 января открыт каток от "Raffaelo".

Співоче поле

До 2 февраля продлится фестиваль гигантских китайских фонарей. Посетителей ждут более 30 световых инсталляций. Также работает фудкорт, ярмарка. Начало с 16:00. Стоимость 160-200 грн.

КВЦ Парковий

31 декабря - с 21:00 начнется концертная программа "Головна новорічна ніч країни" с актерами "Квартала 95" Евгением Кошевым и Степаном Казаниным. Поет Оля Полякова и другие звезды.

Dream Town

31 декабря - с 11:00 до 13:00 - Сказка-анимацию "Карамельные приключения" (блок Б, атриум Африка, второй этаж);

с 13:00 до 17:00 - LED-анимация, посетителей развлекают Дед Мороз, Снежная баба, Снеговик (блок А, все этажи);

с 15:00 до 17:00 - сказка "Сладкий Новый год" и интерактивное снежное шоу (блок А, атриум Греция, третий этаж, главная сцена).

с 15:00 до 18:00 - начнет работу приемная Санта Клауса (блок А, атриум Греция, третий этаж).

2, 3, 4, 5 января

11:00-13:00 - Интерактивная сказка "Рецепты вкусных каникул" (блок Б, атриум Африка, второй этаж, главная сцена)

4, 5, 6 января

15:00-17:00 - Интерактивная сказка для детей "Снежная история Принцессы" (блок А, атриум Греция, третий этаж, главная сцена)

15:00-17:00 - приемная Санта Клауса (блок А, атриум Греция, третий этаж)

Мастер-классы для детей с 11:00 до 13: 00 (блок Б, атриум Африка, второй этаж, главная сцена)

31 декабря - календарь в технике скрапбукинг и игрушка Дед Мороз из помпона;

2 января - мастер-класс по созданию слаймов;

3 января - создание зимней шапочки из нитей;

4 января - композиция со свечой;

5 января - создание рождественского ангела.

ТРЦ Ocean Plaza

2 - 7 января - с 14:00 до 20:00 работает резиденция Санта Клауса; с 13:00 д 17:00 в эти же дни можно принять участие в интерактивном квесте с QR-кодами на полу и магическими существами, которые появляются, если навести камеру смартфона на код; также обещают шоу-программу с кукольным театром.