В новогоднюю ночь в Киеве синоптики обещают легкий мороз и небольшой снег, возможно, с дождем. В ближайшие дни погода существенно не изменится: в среднем днем до +1, ночью -1...-3. Преимущественно переменная облачность или пасмурно. Иногда будет срываться снег. Такая погода продержится как минимум до Рождества.
Собрали информацию о том, какой будет погода в Киеве на зимние праздники. Прогноз погоды на 8 дней - с 31 декабря по 7 января включительно.
31 декабря
Днем в Киеве +2...+4. К вечеру может пойти мокрый снег. В новогоднюю ночь обещают -1...+1 и небольшой снег, который может переходить в мелкий дождь.
sinoptik.ua
1 января
С утра синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки в виде снега с дождем. К вечеру может проясниться. Днем -2...+1. Ночью до -3.
gismeteo.ua
2 января
День облачный с прояснениями. Днем -1...+1. Ночью -1...-3. Без осадков.
weather.com
3 января
Похожая погода будет и 3 января. Правда, днем может быть на пару градусов теплее: +1...+3.
sinoptik.ua
4 января
Днем -1...+3. Ночью 0...-2. Может срываться небольшой снег.
weather.com
5 января
Утром может быть снегопад. Температура 0...+1 днем, -1...-3 ночью.
weather.com
6 января
Преимущественно облачно, без осадков. Днем 0...-1, ночью -1...-3.
sinoptik.ua
7 января
Преимущественно облачно, без осадков. До +1 днем и до -3 ночью.
sinoptik.ua
Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины будет снег на Новый год.
Также мы писали, что уходящий год стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.