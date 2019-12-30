В новогоднюю ночь в Киеве синоптики обещают легкий мороз и небольшой снег, возможно, с дождем. В ближайшие дни погода существенно не изменится: в среднем днем до +1, ночью -1...-3. Преимущественно переменная облачность или пасмурно. Иногда будет срываться снег. Такая погода продержится как минимум до Рождества.

Собрали информацию о том, какой будет погода в Киеве на зимние праздники. Прогноз погоды на 8 дней - с 31 декабря по 7 января включительно.

31 декабря

Днем в Киеве +2...+4. К вечеру может пойти мокрый снег. В новогоднюю ночь обещают -1...+1 и небольшой снег, который может переходить в мелкий дождь.

sinoptik.ua

1 января

С утра синоптики обещают облачную погоду, возможны осадки в виде снега с дождем. К вечеру может проясниться. Днем -2...+1. Ночью до -3.

gismeteo.ua

2 января

День облачный с прояснениями. Днем -1...+1. Ночью -1...-3. Без осадков.

weather.com

3 января

Похожая погода будет и 3 января. Правда, днем может быть на пару градусов теплее: +1...+3.

sinoptik.ua

4 января

Днем -1...+3. Ночью 0...-2. Может срываться небольшой снег.

weather.com

5 января

Утром может быть снегопад. Температура 0...+1 днем, -1...-3 ночью.

weather.com

6 января

Преимущественно облачно, без осадков. Днем 0...-1, ночью -1...-3.

sinoptik.ua

7 января

Преимущественно облачно, без осадков. До +1 днем и до -3 ночью.

sinoptik.ua

Напомним, что ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, в каких областях Украины будет снег на Новый год.

Также мы писали, что уходящий год стал в Украине самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений.