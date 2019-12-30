Итальянский лоукостер Ernest Airlines с 13 января 2020 года останавливает все полеты, в том числе в/из Украины. Об этом сообщается на сайте Национального агентства гражданской авиации Италии ENAC.

Национальное агентство гражданской авиации Италии приказало приостановить действие лицензии Ernest на перевозку пассажиров и грузов воздушным транспортом. Компани отвели время до 13 января 2020 года, чтобы та соблюла права пассажиров, уже купивших проездные документы, а также предоставила клиентам необходимую информацию об отмененных рейсах.



Перевозчик больше не сможет оформлять билеты на поездки. Эта мера была принята ENAC на основании положений Регламента за 2008 год, содержащего общие правила предоставления авиационных услуг в Европейском сообществе.



В организации отметили: если перевозчик предоставит гарантии, требуемые правилами сообщества, и ENAC положительно их оценит, приостановка лицензии может быть отменена.



Между тем весной после восьми лет перерыва в Украину вернулась авиакомпания SAS - Scandinavian Airlines.

Ранее "Страна" писала, что лоукостер Ryanair изменил тарифные пакеты и ввел предварительный заказ еды на борту лайнера.