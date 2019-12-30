В Киеве, на улице Марины Цветаевой в Деснянском районе возник конфликт между мужчиной и его тещей. Для того, чтобы успокоить нетрезвого зятя, на место прибыл экипаж патрульной полиции. О конфликте сообщает "Информатор".

Когда конфликт, казалось, полностью исчерпался, мужчина ударил полицейского кулаком в лицо. Инцидент возник после того, как женщина приехала в квартиру по просьбе дочери. Там она хотела забрать семилетнюю внучку, однако это возмутило мужчину, который вместе с друзьями распивал алкоголь. В результате 50-летний мужчина бросился на тещу с кулаками.

Прибывшие на вызов полицейские успокоили дебошира. Когда женщина в сопровождении полицейских покидала помещение с внучкой, мужчина ударил правоохранителя по лицу. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы согласно части 2 статьи 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) УК Украины.

Фото: kiev.informator.ua

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