Совсем скоро украинцы встретят Новый год. По китайскому календарю 2020-й год пройдет под знаком Крысы, и хотя в Поднебесной Новый год наступит в конце января, многие ориентируются на восточные приметы и традиции. Собрали самые интересные из них. Рассказываем, как и в чем рекомендуют встретить Новый год астрологи, а также как задобрить хозяйку года Крысу.

Символ 2020 года

2020 год по китайскому календарю - год Белой Металлической Крысы. Считается, что Крыса любит упорных, трудолюбивых, целеустремленных и честных людей и что она будет помогать именно таким. А вот расточительство и мошенничество она не любит и может наказать за это.

В чем встречать

Исходя из того, что Крыса в этом году белая, да еще и металлическая, женщины могут выбирать наряды с пайетками, блестками, серебристые, с золотом. Что касается цветов, то фаворит белый, серебристый, металлик, голубой, серый, черный, пастельные тона.

А вот красный цвет оказался в списке нежелательных в этом году, как и вообще все яркие и кричащие.

Что поставить на стол

Поскольку крыса - всеядное животное, то на щедрый новогодний стол можно поставить практически все. Единственный нежелательный продукт - сыр. Вопреки мультфильмам Диснея, крысы его не очень жалуют, - говорят астрологи.

Те, кто продолжает держать пост перед Рождеством, могут позволить себе растительную пищу - салаты, фрукты, овощи, ризотто с овощами и грибами, хумус, винегреты, брускетты с запеченными овощами.

Общее правило для всех, кто соберется за новогодним столом - умеренность. Подумайте о своем здоровье, не налегайте на жирное, алкоголь, маринады, готовые майонезы. Добавьте свежую зелень и побольше свежих овощей, морепродукты, побольше пейте воды, травяных чаев.

Что касается компании за столом - приветствуется дружеская и семейная атмосфера без напускного пафоса.

Приметы - что можно и нельзя делать

За стол лучше садиться в новой одежде, купленной к празднику.

Есть популярная традиция загадывать желания в полночь. К ней у астрологов есть уточнение: желательно сформулировать просьбу без частицы "не". К примеру, заменить формулировку "не хочу быть одиноким" на "я хочу встретить любовь в этом году".

Плохими приметами считаются ссоры в праздничный день, ведь в народе верят, что, как год встретишь, так его и проведешь. Нежелательно одалживать деньги в канун праздника да и со своими долгами лучше рассчитаться в уходящем году.

Не советуют стричь волосы и ногти 31 декабря. А 1 января выносить мусор или убирать в доме.

Что касается подарков, то есть мнение, что стоит избегать любых упоминаний кошек - никаких мягких игрушек этих четырехлапых, живых котят, кулонов и брелков в виде кошки.