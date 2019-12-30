В российской Астрахани во время поминок в кафе провалился пол, из-за чего несколько участников церемонии оказались в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал "LIFE SHOT".

Происшествие произошло в заведении "Мечта". Там собрались 14 человек, чтобы за столом помянуть умершего близкого. Внезапно в кафе обрушился пол, и люди вместе со стульями, столами, едой и посудой провалились в подвальное помещение на глубину около метра.

Фото: Telegram/ LIFE SHOT

Как сказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Астраханской области, площадь обрушения составила почти 10 квадратных метров. В результате ЧП пострадали четыре человека. Прибывшие бригады скорой помощи отвезли травмированных в больницу. Врачи диагностировали у людей травмы средней тяжести. Остальные посетители были эвакуированы.

Сейчас на месте работают специалисты пожарно-спасательных подразделений, а также сотрудники Центра медицины катастроф.

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