Глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что законопроект, который разрешает размещение войск в Ливии, будет направлен в парламент в понедельник, 30 декабря.

Об этом сообщает Телегам-канала "Раньше всех. Ну почти".

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Напомним, 26 декабря стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что примет просьбу признанного ООН правительства Ливии (ПНС) об отправке туда турецких военных. Он дал понять, что правительство национального согласия, возглавляемое премьером Сараджем, пригласило Турцию, хотя подобных официальных заявлений еще не нигде было.

Как сообщала "Страна", ранее в декабре командующий армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, контролирующий бОльшую часть территории государства, объявил о начале очередного наступления на столичный Триполи.