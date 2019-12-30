Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, о смерти которого по ошибке сообщили в июле этого года, выступил на арене цирка, проскакав на коне аллюром несколько кругов. Об этом сообщает "Фергана".

По данным издания, Бердымухамедов посмотрел выступление наездников группы национальных конных игр "Галкыныш". Затем он пообщался с наездниками и акробатами цирка, а также вручил им подарки, среди которых был диск с его рэп-композицией о скакуне по кличке Ровач.

Скачущему президенту посвятили первые 15 минут выпуска новостей на канале Altyn Asyr.





После этого глава государства вскочил на скакуна и сделал несколько кругов по манежу, демонстрируя свои навыки под аплодисменты присутствующих.

Уточняется, что все прошло в манеже Международного ахалтекинского конноспортивного комплекса.

Политолог, сообщивший о смерти президента Туркмении, публично извинился.

Ранее президент Туркменистана зачитал рэп в честь своего скакуна по кличке Ровач.