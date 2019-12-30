Государственный секретарь США Майк Помпео планирует в 2020 году посетить с визитом Украину. Об этом американский политик написао в своем микроблоге Twitter.

Помпео также навестит Республику Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Скриншот: Twitter/ SecPompeo

"В предвкушении поездки в Украину, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр в новом году, чтобы встретиться с коллегами и подтвердить приоритеты США в Европе и Южно-Центральной Азии", - сказано в записи на странице Помпео.

Своим постом госсекретарь подтвердил информацию о посещении Украины 3 и 4 января, которую приводил в середине декабря The Wall Street Journal.

Как сообщала "Страна", в начале ноября глава Госдепа назвал Украину "проектом, над которым США работает много лет".

А около месяца назад мы приводили слова президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о том, что Помпео намерен уйти в отставку. Как сказал глава Белого дома, госсекретарь собирается покинуть администрацию, чтобы идти на выборы от штата Канзас.