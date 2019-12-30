По решению Европейского суда по правам человека, Украина должна изменить закон о люстрации. Об этом заявил министр юстиции Данис Малюська в интервью РБК-Украина.

Ранее ЕСПЧ констатировал значительные нарушения Конвенции по правам человека в законе о люстрации. На вопрос, будет ли в связи с этим инициирован пересмотр закона, Малюська ответил положительно. "Будем. Вопрос только в том, как и когда мы это сделаем, но однозначно закон о люстрации нуждается в изменениях с учетом решения ЕСПЧ", - сказал министр.

Говоря об инициативе президента Владимира Зеленского расширить люстрацю на чиновников, которые находились у власти с 2014 года, Малюська ответил что "расширение объема люстрации не актуально".

"Евросуд, наоборот, призывает сузить объем люстрации. Поэтому мы эту идею не поддерживали", - сказал он.

При этом Малюська заявил, что Украина планирует обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации.

"Потому что это решение довольно размытое, в нем речь идет об определенном балансе, а не о конкретных нормах, которые надо было бы изменить или отменить. То есть общий посыл понятен, что объем и количество должностей, подпадающих под люстрацию, необходимо как-то сужать, но он не совсем однозначный, и трудно понять причинно-следственную связь в аргументации Европейского суда. Это сложное решение и не совсем однозначное", - сказал Малюська.

Напомним, в Конституционном суде Украины несколько раз не могли принять решение по правомерности действующего законодательства о люстрации.

Ранее сообщалось, что Бужанский из "Слуги народа" зарегистрировал законопроект об отмене люстрации.

Также мы писали, что в "Слуге народа" сказали, что пока не будут голосовать за люстрацию чиновников времен Порошенко.