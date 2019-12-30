Министерство инфраструктуры Украины, "Укрзализныця" и компания Wabtec (GE Transportation) 30 декабря подписали меморандум - первый шаг к договору о поставке в 2020 году 40 новых локомотивов серии TE33AC корпорации General Electric. Об этом сообщается в Facebook Министерства инфраструктуры.

Как сказано в соцсети ведомства, перед ним стоит задача обновить подвижной состав "Укрзализныци" на выгодных и приемлемых для Украины условиях. Помимо покупки техники, в договоре на их поставку будет сказано и о предоставлении услуг по их техническому обслуживанию.

Скриншот: Facebook/ Міністерство-інфраструктури-України

Министр инфраструктуры Владислав Криклий прокомментировал подписание документа.

"Укрзализныця" с марта 2019 года находилась в переговорном процессе по сервисному обслуживанию поставленных ранее локомотивов и его стоимости. Моей задачей было ускорить эти процессы, вместе с тем обеспечить максимально выгодные для Украины условия. Сейчас General Electric вместе с финансовыми партнерами представили нам условия, которые мы считаем приемлемыми. Мы финализируем согласование этих условий, затем начнется подготовка проектной документации. Также важным моментом является расширение локализации производства в Украине. Об этом мы также ведем переговоры", - отметил министр.

Как писала "Страна", на днях "Укрзализныця" запустила новый экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь".

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