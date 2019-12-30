Сегодня, 30 декабря, Украина и Россия подписали мировое соглашение по антимонопольному спору. Об этом сообщил замминистра юстиции Украины Иван Лещина.

"...Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина.

Осталось ждать хороших новостей из Вены. Надеюсь, что уже не долго", - написал Лещина у себя в Facebook.

Фото: facebook.com/ivan.lishchyna

Как сообщал Оператор ГТС Украины, переговоры в Вене завершились, но договор с Россией подписан не был.

Подписание мирового соглашения было условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года в соответствии с протоколом, утвержденным 20 декабря в Минске.

Из "пакетного" мирового соглашения пока выполнено только одно условие: 27 декабря "Газпром" перечислил "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража. О выполнении других условий соглашения (отзыв исков, снятие арестов с имущества "Газпрома" и требований Антимонопольного комитета Украины к российской компании на $7 млрд) стороны не сообщали.