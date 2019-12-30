Обмен пленными. Офис президента рассказал, кого сепаратисты передали Украине
На сайте президента Украины Владимира Зеленского появился полный список из 76 человек и биографии тех, которых 29 декабря обменяли на Донбассе, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.
Список с фамилиями и биографиями опубликован на сайте Офиса президента.
- Деев Иван Анатольевич, 1985 года рождения. Военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения. Попал в плен 5 февраля 2017 года. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Награжден орденом "За мужество" III степени.
- Евтушок Юрий Александрович, 1992 года рождения. Военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады. Попал в плен в мае 2018 года во время выдвижения к передовому наблюдательному посту.
- Иванчук Сергей Александрович, 1986 года рождения. Военнослужащий 8-го отдельного полка специального назначения, капитан. Выполнял задачи по ведению специальной разведки в определенных районах. Попал в плен 5 февраля 2017 года. За личное мужество и героизм, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, в 2014 году был награжден орденами Богдана Хмельницкого III и II степеней.
- Фурсов Роман Викторович, 1976 года рождения. Попал в плен 23 ноября 2017 года. Военнослужащий 16-го отдельного мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады. Считался погибшим в бою 23 ноября в районе села Крымское (Новоайдарский район Луганской области). Позже стало известно, что Роман Фурсов в плену.
- Воскобойник Владимир Владимирович, 1998 года рождения. Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады. Пропал без вести 24 мая 2018 года. Через четверо суток выяснилось, что он попал в плен вблизи Докучаевска (точных данных об обстоятельствах нет до сих пор). До плена прослужил на передовой восемь месяцев.
- Геймур Александр Юрьевич, 1966 года рождения. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали на временно оккупированную территорию, где были задержаны боевиками.
- Глондар Сергей Викторович, военный, 1988 года рождения. Проживал в Кировоградской области. В феврале 2015 года был захвачен в плен во время выполнения боевой задачи в Дебальцевском окружении. В 2014 году награжден знаком отличия Минобороны Украины "За образцовую службу".
- Дуванов Ким Владимирович, военный, 1971 года рождения. Командир 1-го зенитно-ракетного отделения зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона. В мае 2019 года он и еще семь военнослужащих Вооруженных сил Украины были захвачены боевиками близ населенного пункта Оленевка.
- Жемелинский Василий Леонидович, военный, 1995 года рождения. Проживал в Кировоградской области. Оператор отделения засекреченной связи 34-го батальона 57-й бригады. В феврале 2018 года был захвачен в плен в Донецкой области. Обстоятельства уточняются.
- Кориньков Александр Александрович, военный, 1991 года рождения. Проживал в г. Кропивницком. В феврале 2015 года был захвачен во время выполнения боевого задания в Дебальцевском окружении в Донецкой области. Александр вместе с Сергеем Глондарем выводили колонны украинских военных из г. Дебальцево и попали во вражескую засаду.
- Пантюшенко Богдан Валерьевич, военный. Попал в плен 18 января 2015 года во время выполнения боевого задания в поселке Спартак вблизи Донецкого аэропорта.
- Пундор Борис Иосифович, военный. Попал в плен 22 мая 2019 года. Старший солдат. Один из восьми военнослужащих, которые, по сообщению штаба ООС, передвигаясь на грузовом автомобиле, в районе населенного пункта Новотроицкое отклонились от определенного маршрута и попали в плен.
- Алоян Эдуард Фарамазович, гражданский. Проживал в оккупированном Алчевске Луганской области, где и был похищен вооруженными неизвестными лицами, одетыми в военную форму, в марте 2018 года.
- Буянов Виталий Александрович, гражданский. Жил в оккупированном Алчевске Луганской области. Был задержан в мае 2015 года так называемой Алчевской комендатурой по обвинению в государственной измене. Во время задержания у него провели обыск и изъяли радиоаппаратуру и дипломы.
- Воронина Виктория Олеговна, гражданская. Проживала в г. Луганске. Участница международного фонда "Волонтер". Была задержана незаконными формированиями по месту жительства в декабре 2016 года.
- Горбулич Татьяна Николаевна, гражданская. Переехала из оккупированного Луганска в г. Счастье. Была задержана в марте 2018 года во время прохождения КПП, когда направлялась в Луганск.
- Данильченко Александр Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске. Был захвачен в апреле 2018 года.
- Данильченко Владимир Александрович, гражданский. Проживал в г. Луганске, где и был захвачен в апреле 2018 года.
- Еременко Валентина Александровна, гражданская. Жила в с. Новоалександровка Кременского района Луганской области. В сентябре 2017 года была задержана с деньгами в оккупированном Луганске при попытке приобрести квартиру.
- Завацкий Вадим Юрьевич, гражданский
- Катышев Иван Александрович, гражданский
- Коркишко Роман Викторович, гражданский
- Мухина Анастасия Владимировна, гражданская, 1947 года рождения. 72-летняя жительница Луганска исчезла в феврале 2018 года. По словам знакомой, возможно, была задержана работниками "Министерства госбезопасности ЛНР".
- Олийнык Денис Анатольевич, гражданский, 1992 года рождения. В плену оказался в октябре 2018 года. По словам соседей, неизвестные захватили его прямо в квартире в Голубовке (Кировске).
- Пауков Александр Сергеевич, гражданский, 1999 года рождения. Студент Восточноукраинского национального университета им. В. Даля. В плену с 6 октября 2018 года. Был задержан на КПВВ "Станица Луганская". Обвинялся в "государственной измене в пользу Украины".
- Секацкий Денис Валерьевич, гражданский, 1986 года рождения. В плену более трех лет – с июня 2016-го. Захвачен при невыясненных обстоятельствах.
- Семенов Валерий Михайлович, гражданский, 1958 года рождения. В плену с 13 января 2018 года – был задержан на блокпосту пгт Славяносербск Луганской области при проверке документов. "Генеральная прокуратура ЛНР" обвинила его в "государственной измене" и "шпионаже".
- Семиренко Анатолий Александрович, гражданский, 1993 года рождения. В плену – с июля 2016 года. Исчез по дороге в Луганск. Был приговорен к 12 годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Украины".
- Сорокина Елена Вячеславовна, гражданская, 1969 года рождения. Владелица зоомагазина из Первомайска, проукраинская активистка, исчезла в 2018 году. По городу ходили слухи о ее расстреле. Ее подруга, которая разыскивала Елену, в это не верила. Во время освобождения на КПВВ "Майорское" Елена вышла из автобуса в футболке с надписью "Моя держава Україна", вероятно, сделанной вручную.
- Тарасюк Валерий Александрович, гражданский, 1982 года рождения. Частный предприниматель из Антрацита. Был задержан по месту жительства в январе 2018 года. В "ЛНР" признан виновным в "государственной измене".
- Тучин Юрий Алексеевич, гражданский, 1977 года рождения. Исчез в Алчевске в декабре 2017 года.
- Цыганок Евгений Валентинович, гражданский, 1977 года рождения. Был захвачен в мае 2015 года в собственной квартире в Луганске. Во время похищения сопротивлялся, получил ранение в ногу. Его обвиняли в якобы нападении на сотрудника "народной милиции ЛНР".
- Яровый Андрей Михайлович, гражданский, 1967 года рождения. Консультант Международного благотворительного фонда "Альянс общественного здоровья". Житель Киева. Был захвачен в августе 2018 года, во время осуществления гуманитарной миссии на неподконтрольной части Луганской области.
- Аникимов Виталий Андреевич, гражданский, 1996 года рождения. Пропал на блокпосту близ г. Дебальцево Донецкой области 16 сентября 2016 года после возвращения от бабушки, которая проживает в оккупированном Алчевске Луганской области.
- Асеев Станислав Владимирович, гражданский, 1989 года рождения. Украинский писатель, журналист и блогер, член PEN Ukraine. Захвачен в плен между 10 мая и 2 июня 2017 года. Обвинялся в шпионаже, связи с ним почти не было. Удерживали Станислава в бывшем музее "Изоляция", превращенном в тюрьму. Затем был переведен в другую тюрьму. По информации освобожденного украинца, который находился в плену с Асеевым, тот признался, что его подвергали пыткам. 22 октября 2019 года боевики заявили о том, что Станислав приговорен к 15 годам заключения.
- Багненко Лариса Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Медсестра областной больницы им. Калинина, проживала в оккупированном Донецке, где и пропала 21 февраля 2019 года. В ее квартиру пришли четыре человека, трое из них были одеты в гражданское. Еще один был в форме, похожей на полицейскую. Незаконные формирования обвиняли Ларису в "шпионаже".
- Батрак Дмитрий Владимирович, гражданский, 1979 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке. Был задержан представителями незаконных вооруженных формирований по месту жительства супруги.
- Бражников Евгений Николаевич, гражданский, 1979 года рождения. Был задержан незаконными формированиями 29 июля 2016 года в собственной машине в оккупированном Донецке. Боевики обвиняли его в хранении и распространении оружия и содействии украинской власти.
- Бурцев Владимир Евгеньевич, гражданский, родился в 1980 году. Проживал в поселке Опытное Артемовского района Донецкой области. Был задержан незаконными вооруженными формированиями в начале мая 2015 года при неизвестных обстоятельствах. Боевики обвиняли его в "шпионаже".
- Галазюк Олег Дмитриевич, гражданский, 1964 года рождения. Блогер. Проживал в оккупированном г. Торезе Донецкой области, работал преподавателем местного факультета Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. В июне 2014 года его брат Виталий сообщил в дежурную часть Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области об исчезновении Олега. Датой исчезновения считается август 2017 года.
- Гись Роман Владимирович, гражданский, 1996 года рождения. В 2017-м захвачен по месту жительства в своей квартире в оккупированном г. Донецке.
- Гончарова Татьяна Александровна, гражданская, 1978 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. Летом 2016 года вышла из дома и была задержана НВФ. В ее квартире провели обыск. Изъяли ноутбук и все документы, включая загранпаспорт.
- Горбань Евгений Юрьевич, гражданский, 1999 года рождения. Проживал в оккупированном Донецке, где и был захвачен в 2017 году, когда направлялся к товарищу на день рождения. Во время обыска у него изъяли технику.
- Губкина Ольга Михайловна, гражданская, 1963 года рождения. Проживала в оккупированном Донецке. По рассказу дочери Ольги, летом 2017 ее маму вызвали на допрос в так называемое МГБ, где она была задержана по обвинению в "шпионаже в пользу Украины".
- Деркач Василий Иванович, гражданский, 1941 года рождения. Проживал в оккупированном Зугрэсе-2 Донецкой области. Весной 2018 года стало известно, что Василий Деркач пребывает в плену – его захватили и увезли в Донецк. По словам очевидца, пленного избивали.
- Женчус Андрей Видмантасович, гражданский. Проживал в оккупированном г. Донецке. Пропал на блокпосту "Оленевка" в апреле 2018 года.
- Завальная Елена Юрьевна, гражданская, 1962 года рождения. Проживала в оккупированном г. Макеевке Донецкой области. В октябре 2017 года двое неизвестных забрали женщину из ее дома. Позже в доме Елены в ее присутствии прошел обыск, в результате которого забрали ноутбук и мобильный телефон.
- Карачор Наталья Ивановна, гражданская, 1970 года рождения. Проживала в оккупированном г. Шахтерске Донецкой области и ухаживала за мужем, который перенес две тяжелые операции. Женщину захватили 4 апреля 2018 года в ее доме.
- Карпук Дмитрий Валерьевич, гражданский, 1987 года рождения. Проживал в г. Киеве. Был захвачен в июле 2017 года, когда направлялся из оккупированного Донецка в Киев.
- Керюхин Сергей Николаевич, гражданский. Прописан в оккупированном г. Донецке, но проживал в г. Лимане Донецкой области. Работал начальником структурного подразделения "Лиманское моторвагонное депо" регионального филиала Донецкой железной дороги ПАО "Укрзалізниця". Был задержан во время пешеходного перехода КПП в апреле 2018 года, когда направлялся в Донецк, чтобы посетить места захоронений родителей.
- Коваль Денис Вячеславович, гражданский. Исчез 31 августа 2016 года – в тот день к нему пришли неизвестные по домашнему адресу и задержали. Боевики инкриминировали ему "шпионаж".
- Кочмурадов Андрей Анатольевич, гражданский, программист. Проживал в оккупированном г. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с женой Еленой Лазаревой был задержан представителями НВФ по обвинению в "шпионаже".
- Кривошеев Яков Михайлович, гражданский. Был задержан НВФ в июне 2016 года во время рейда в компьютерном клубе в оккупированном Донецке. Также обвинялся боевиками в "шпионаже".
- Кулаков Олег Владимирович, гражданский. Проживал в оккупированном пгт Нижняя Крынка Донецкой области. 20 июля 2017 года был похищен из дома неизвестными.
- Кулиш Игорь Валерьевич, гражданский. Проживал в оккупированной Горловке Донецкой области. В июне 2016 года вышел на прогулку со своим другом и не вернулся. Друзья были задержаны по обвинению в сотрудничестве с СБУ и организации террористического акта (с целью устранения высокопоставленного чиновника ОРДО) на неподконтрольной Украине территории.
- Лазарева Елена Викторовна, гражданская жена Андрея Кочмурадова. Проживала в оккупированном г. Донецке, где в декабре 2017 года вместе с мужем была захвачена НВФ. Ей, так же как и мужу, инкриминировали "шпионаж".
- Мальцева Зинаида Николаевна, гражданская. Проживала в Донецкой области. Пропала 1 октября 2017 года в г. Харцызске Донецкой области.
- Николаев Сергей Александрович, гражданский
- Печенкин Станислав Николаевич, гражданский
- Писанец Роман Юрьевич, гражданский
- Поликарпов Кирилл Сергеевич, гражданский
- Поляков Александр Геннадиевич, гражданский
- Репетило Александр Петрович, гражданский
- Робак Сергей Викторович, гражданский
- Романченко Валерий Александрович, гражданский
- Савин Василий Константинович, гражданский
- Соколов Валерий Анатольевич, гражданский
- Сугерей Олег Викторович, гражданский
- Теорентер Максим Александрович, гражданский
- Терещенко Галина Ивановна, гражданская
- Тимофеев Александр Леонидович, гражданский
- Усатюк Сергей Владимирович, гражданский
- Халимендик Вадим Викторович, гражданский
- Чуйкова Марина Владимировна, гражданская
- Шейтер Руслан Алексеевич, гражданский
- Ярмишко Алла Ильинична, гражданская
Как сообщала "Страна", в Кремле дистанцировались от вчерашнего обмена пленными на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными непростым политическим решением.
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