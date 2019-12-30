В Национальной энергетической компании "Укрэнерго" ограничили до нуля импорт электрической энергии из России и Беларуси с 1 по 7 января 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Кроме того в компании сообщили, что на 1 и 2 января 2020 года будут ограничены мощности атомных электростанций (АЭС) до 9,5 - 10 ГВт, в связи со снижением уровня потребления электроэнергии.

Как отмечается, после этого предусматривается возврат АЭС к ранее запланированному графику работы.

Ранее сообщалось, что с 2020 года тарифы Укрэнерго на передачу электроэнергии повысят на 36%.

Также Рада запретила импорт электроэнергии из России. Ранее Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.