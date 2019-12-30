36-летний житель Киева предстанет перед судом за жестокое убийство собаки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"Киевской местной прокуратурой № 3 направлено в суд обвинительный акт в отношении 36-летнего жителя города Киева по факту жестокого обращения с животным, повлекшего его гибель", - указали в ведомстве.

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. "Подозреваемый на почве неприязненных отношений с хозяйкой кухонным ножом нанес животному мощный удар в область брюшной полости. Вследствие полученной травмы животное умерло", - заявили в прокуратуре.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 1 ст. 299 УК Украины (жестокое обращение с животными, совершенное умышленно, что привело к гибели животного). За совершенное мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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