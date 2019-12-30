После обмена пленными между Украиной и непризнанными "республиками" в социальных сетях начали обсуждать заявление президента Владимира Зеленского.

Глава государства сказал, что обменял бы хоть 100 "преступников"-беркутовцев на одного пленного атошника.

Многие удивились этому заявлению. Ведь обвиняемые в убийствах на Майдане милиционеры - тоже украинцы. Причем вина их в суде не доказана, так что они точно не преступники. А один из них - Олег Янишевский - даже воевал в АТО. И мог точно также попасть в плен.

То есть президент одной фразой разделил граждан своей страны на правильных и не очень. Которых можно собирать на "обменный фонд" и выдавать противнику.

После слов Зеленского к нему обратились адвокаты выданных беркутовцев. Они объяснили, что правоохранители - не преступники, а на обмен они согласились, поскольку не могли добиться правосудия в Украине, где их годами держали в тюрьме без приговора суда.

"Страна" собрала реакции на скандальное заявление президента.

Что заявил Зеленский

"Даже если бы был приговор суда, они бы получили бы пять и шесть лет… Я вам скажу: если бы у меня было сто "беркутовцев" и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал сто "беркутовцев" и вернул бы живого разведчика", - сказал Зеленский после обмена.

Также он прокомментировал обмен на своей странице в Facebook: "Это было непростое политическое решение.

Его трудно было принимать, помня о жертвах харьковского теракта, и после встреч с семьями погибших героев Небесной Сотни.

Но я также встречался и с семьями пленных. И поэтому это решение необходимо было принимать. Потому погибших героев, к сожалению, не вернуть. А вернуть живых героев - мой долг как Президента Украины.

Именно поэтому, в частности, я ехал в Париж. И именно поэтому я благодарен всем лидерам "Нормандской четверки". Потому что все, о чем договорились о взаимном освобождении, - сделано.

81 украинец и украинка получили свободу. Пятеро ради своих близких остались на временно оккупированных территориях. 76 вернулись в свободную и безопасную Украину. Они будут встречать Новый год с родителями, семьями, детьми и друзьями.

И поэтому мы все счастливы. Все мои коллеги, которых я хочу поблагодарить, - представители Украины в Минске Валерия Лутковская и Руслан Демченко, моей помощник Андрей Ермак, весь Офис, который работал для этого обмена 24/7.

Но наша борьба за освобождение и возвращение украинских граждан на этом не завершена. Мы будем сражаться за всех наших в Крыму, России и ОРДЛО.

И, если в этом потребность, я, не колеблясь, отдам сто преступников за одного украинского героя. Кто бы это ни был - воин, разведчик, журналист, активист или просто патриот своей Родины".

Как видим в своем посте президент уже не использует слово "беркутовцы", а заменил их на "преступники". При том, что "беркутовцев" называть преступниками до вступившего в силу приговора суда, понятное дело, нельзя.

Ответ адвокатов "Беркута"

На следующий день после обмена адвокаты экс-милиционеров Стефан Решко, Александр Горошинский и Игорь Варфоломеев написали Зеленскому открытое письмо.

В нем они назвали слова президента некорректными. И призвали президента прислушаться не только к той Украине, которая проклинает обмен беркутовцев - но и к другой ее части, в которой многие голосовали за Зеленского.

Приводим текст письма полностью.

"Уважаемый господин Президент!

29 декабря 2019 состоялось долгожданное для многих украинцев событие - обмен незаконно удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО. В рамках достигнутых политических договоренностей на территорию ОРДЛО было передано в том числе 5 экс сотрудников спецподразделения Беркут, которых мы защищаем и рассмотрение дела которых находится в Святошинском суде Киева.

За сутки, минувшие с этого события на Вас, и на наших подзащитных, которые являются нашими соотечественниками вылились тонны информационной грязи и упреков в измене. Вас провоцируют, вы срываетесь на некорректные высказывания, мы понимаем.

Этим обращением мы хотим, чтобы хотя бы Вы, шестой Президент Украины, гарант Конституции наконец услышали Нас и мы хотим донести свою позицию публично. Для наших подзащитных это решение было не менее сложным чем для Вас. Ключевым обстоятельством, которое обусловило его принятие была не попытка уйти от ответственности, а невозможность добиться справедливой оценки действий наших подзащитных со стороны ГПУ и суда. Сам факт включения их в списки на обмен подтверждает то, что дело политическое. Это так.

Не секрет, что не все граждане Украины считают события 2014 «Революцией Достоинства». Вероятно, на неподконтрольной части Украины, но все же в Украине особенно остро воспринимается несправедливость судебного процесса над людьми, которые будучи на службе, на защите правопорядка под присягой, ей не изменили и остались ей верны. Все это очевидно является следствием государственного переворота в Киеве и политики двойных стандартов, широко распространенной после переворота политическими элитами, которым досталась власть в 2014 году.

Дискриминационные подходы в оценках действий протестующих, которых освободили от ответственности Законом от 21.02.2014 г (об амнистии – Ред.)., в том числе за совершение террористических актов и убийства правоохранителей, инквизиция правоохранителей, действия которых изначально получили «неадекватно строгую» правовую оценку привели к тому, что наши подзащитные находились в застенках Лукьяновского СИЗО с апреля 2014 и февраля 2015, в то время, как лица из числа т.н. активистов Майдана, люди, публично щеголявшие убийствами правоохранителей и утром 20 февраля 2014 спровоцировавшие кровавую бойню, находятся на свободе и освобождены от ответственности. По состоянию на 20 февраля 2014 года 227 милиционеров получили огнестрельные ранения в том числе 13 погибло. У этих украинцев тоже остались вдовы, осиротели дети, родители.

Эти дела не расследуются, с людьми никто не встречается, они забыты и заброшены.

Мы уверены, что Вы, господин Президент, как и мы, события расстрелов на Майдане 20 февраля 2014 наблюдали через СМИ и, очевидно у Вас, так же, как и у большинства людей сложилось определенное предубеждение. Однако, будучи защитниками и имея возможность исследовать все обстоятельства, будучи критическими в первую очередь к себе - такое впечатление ошибочно. Политическая группировка, которой досталась власть в 2014 году, использовав настроения простых людей, систематически в течение последних 5 лет героизировала Майдан и искусственно дискредитировала всю правоохранительную систему и правоохранительные органы Украины. На самом деле, на сегодняшний день, как установлено в суде, события 20 февраля 2014 начались с расстрела милиционеров и солдат внутренних войск, что спровоцировало дальнейшее насилие.

Это существенно влияет на правовую оценку действий наших подзащитных и это вроде бы на поверхности. Однако пять последних лет наши подзащитные, их семьи, мы находились и работали в условиях информационной блокады с одной стороны и с другой - давления на суд и ГПУ так называемыми активистами парамилитарных образований, которые, начиная с 2014 года, переняли у государства инициативу и монополию на применение силы. За это время при участии ГПУ, представителей правительства, президента проведены сотни телевизионных эфиров, круглых столов с семьей Небесной сотни, их адвокатами, активистами где обсуждалась проблематика дел Майдана, - сторону защиты или потерпевших семей погибших милиционеров не приглашали ни разу, чтобы хотя бы выслушать альтернативную позицию.

В основе дела Майдана лежит политическая составляющая, поскольку эти события стали поводом для смены политической власти в стране способом, не предусмотренным Конституцией Украины. А потому и решение дела Майдана в политическом смысле лежит в предоставлении правильной оценки событий февраля 2014 обществом, с юридической точки зрения - в адекватной правовой оценке, которая заключается в коррекции обвинения наших подзащитных или объявлении амнистии всем участникам противостояния событий 2014 года, в том числе работникам правоохранительных органов. Этим надо наконец подвести черту и перестать делить страну на Майдан и анти Майдан.

Безысходность и безнадежность стали основанием для обмена.

Ключ к единению страны лежит в примирении и всепрощении. Примите решение, дайте политический сигнал обществу, правоохранительной и судебной системе к адекватной, честной и справедливой политической и правовой оценке событий 20.02.2014 года и вы получите ключ для объединения страны и реинтеграции ОРДЛО в том числе.

Спросите своих друзей из Донбасса - они вам подтвердят!"

Что стоит за словами президента

Заявление гаранта явно выглядит как оправдание перед "активным меньшинством" - порохоботами и националистами. Которые критиковали Зеленского за выдачу беркутовцев, которые были единственными обвиняемыми по делу о расстрелах на Майдане.

Это расследование, по их мнению, должно было закончиться обвинительным приговором экс-милиционерам.

Посадка "беркутов" позволила бы этой публике оправдать не только "Революцию достоинства", но и трагические события, которые последовали после нее. Мол, весь этот ужас произошел, потому что беркутовцы по приказу Януковича расстреляли мирных протестующих. И при этом забыть о майдановцах, которые стреляли по силовикам (а по одной из версии - и по другим активистам тоже).

Но после выдачи беркутовцев процесс по Майдану окончательно превратится в фарс. Их могут попытаться осудить заочно, но это будет выглядеть еще менее солидно, чем заочное осуждение Януковича (ведь власти сами дали воможность "беркутовцам" покинуть контролируемую Украиной территорию).

Поэтому из среды активистов Майдана и промайданных партий несутся потоки критики в адрес Зеленского, поменявшего пленных. Ответная же риторика президента выглядит оправдательной.

Как и свои оппоненты, Зе в своем заявлении поделил украинцев на тех, кого можно выдавать "террористам", и тех, за кого не жалко "и сотни беркутовцев".

Именно этот смысл заявления президента комментируют в соцсетях.

"Новая команда поделила нас на сорта"

Слова Зеленского прокомментировал главный редактор "Страны" Игорь Гужва: "Зеленский не упомянул, что "беркутовцы" - это тоже граждане Украины. То есть получается, что для Зеленского одни украинцы - это "наши люди". А другие украинцы (беркутовцы) - это просто "обменный фонд", за счёт которого будут освобождать "наших людей".

"Как говорит один уважаемый бывший прокурор: відкрив рота- пропав. Люблю эту фразу. Так все вчера писали, как он всех запутал. И тем избирателям понравилось, и этим. А тут сразу все выяснилось", - прокомментировал заявление Зе нардеп Николай Скорик.

"А всё ведь так хорошо шло. Я даже думал похвалить Зе. Умеет же испортить праздник. Ну прям как Петя. Нах было это говорить, вообще не понятно.

Думаю, что Зе отдал бы и 100 своих избирателей лишь бы подлизать псевдопатриотам!", - пишет Евгений Пархоменко.

Эксперт Александр Скубченко пишет, что заявление делит украинцев на сорта:

"То есть, 100 граждан Украины отдал бы в "плен" "террористам", чтобы освободить из "плена" одного гражданина Украины? Вы понимаете, что такое заявление — это дно? Кроме патриотов майдана других граждан Украины для Зеленского не существует. Поздравляю, новая команда нас уже поделила на сорты".