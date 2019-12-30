В Сети распространилась информация с фото о том, что нардеп от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич ездил в Африку, где охотился на животных. Об этом говорится на сайте компании Thormählen & Cochran Safaris, клиентом которой был Шуфрич.

В пресс-службе политика данную информацию подтвердили, добавив, что охота велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов. А дело было еще в 2013 году.

Судя по фото, Шуфрич застрелил восточного черного носорога, бурую гиену, антилопу орикс, антилопу гну. Кроме того, Шуфрич позировал с тушей убитого леопарда.

"Нестор Шуфрич взял великолепный супер редкий золотой Gnu на Т&С Safari. Очень редкая и красивый трофей", - так на ломаном русском языке описывают охоту Шуфрича на сайте агентства.

Также на сайте сообщается, что Шуфрич был "первым и единственным" охотником, который "собрал" три разных подвида черного носорога, то есть убил минимум по одному животному подвидов bicornis minor, bicornis bicornis и bicornis michaeli.

Фото: africatrophyhunting.com

Позже в пресс-службе Шуфрича в Facebook подтвердили, что он действительно был в Африке летом 2013 года.

"Охота, о которой было описано в СМИ, велась с разрешения уполномоченных на это национальным правительством органов, предметом отстрела был самец не репродуктивного возраста, агрессивного характера, который подлежал отстрелу. Нестор Шуфрич подчеркнул, что предметом его охотничьего интереса являлись, исключительно, самцы зрелого возраста, потерявшие способность давать потомство и представляющие опасность как для более молодых самцов, так и для местных жителей в округе", - говорится в заявлении.

Как отметили в пресс-службе, после этого Шуфрич больше не ездил охотиться в Африку.

Скриншот: Facebook/Пресс-служба Нестора Шуфрича

Ранее сообщалось, что Шуфрич рассказал, как прошло заседание ВСК по проверке 112 Украина, NewsOne и Zik.

Также мы писали, что Шуфрич возглавит Комитет Рады по свободе слова.