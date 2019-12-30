После того, как сегодня в Вене завершились переговоры между Украиной и Россией по транзиту газа, еще рано говорить об окончательном подписании документов между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом".

Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины" в Facebook.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы обеспечить непрерывность транзита газа по украинской ГТС из РФ в ЕС с 1 января. Сейчас завершен 5-дневный переговорный марафон ОГТСУ и Газпрома, о подписании окончательных документов речи еще не идет. Обещаем держать в курсе", - говорится в сообщении.

Напомним, генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что переговоры длились круглосуточно почти 4 дня и завершились 30 декабря в 5:28 (6:28 по Киеву).

То есть, несмотря на то, что переговоры завершились 7 часов назад, других подробностях ни Макогон, ни "Оператор ГТС Украины" не сообщают.

Напомним, министр юстиции Украины Денис Малюська сообщал, что важный процесс подписания договоров между Украиной и Россией по транзиту газа начался 29 декабря.

Напомним, что до этого "Страна" сообщала о том, что в Вене уже третьи сутки идут переговоры между Украиной и Россией по газу.

Россия и Украина договорились с 1 января обнулить взаимные претензии по газу, будут сняты аресты имущества в счет принятых решений по судебным искам.