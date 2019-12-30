Украина собирается нанять лучших юристов, которые специализируются на международном гуманитарном праве, для разработки стратегии юридического противостояния с Россией и сопровождения дел украинских госкорпораций. Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська в интервью РБК-Украина.

По его словам, данный момент в Европейском суде по правам человека есть 5 исков Украины против РФ. Однако пока не планируется подавать новые жалобы к России. Минюст сфокусирован на существующих делах, "потому что ни одно из них еще не рассматривается по существу, а лишь решается вопрос их приемлемости".

"Мы сейчас будем внимательно изучать всю эту историю, мы решили создать совещательную группу, нанять топовых мировых юристов, специализирующихся на международном гуманитарном праве, для того, чтобы разработать стратегию нашего юридического противостояния с Россией. Они проведут анализ уже существующих дел и посоветуют, начинать ли новые или нет, а также, как вести себя в этом юридическом противостоянии в дальнейшем.

Пока что нам кажется, что судебные процессы, которые велись до этого времени и ведутся сейчас, проходят как-то хаотично и не согласовано. То есть, единого центра координации для юридического противодействия РФ нет. А это, по сути, юридическая война, и она, как и обычная война, требует штаба координации. К сожалению, сейчас этого нет, и мы хотим это изменить. Это касается исков не только Минюста, МИД или Минфина, но и госкомпаний, например, "Нафтогаза" и "Приватбанка", - заявил министр.

По его словам, по судебным процессам, которые ведет его ведомство, планов отзывать иски сейчас нет.

Ранее сообщалось, что Международный суд ООН обязал Россию ответить на иск Украины.

Также мы писали, что Международный суд ООН полностью отклонил все возражения РФ по юрисдикции.