Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не имеет отношения к обмену пленными между Киевом и Донбассом. Об этом сообщает "Газета.Ru".

По словам представителя Кремля, российский лидер использует свой авторитет лишь для продвижения диалога между сторонами.



Напомним, обмен пленными и удерживаемыми между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 29 декабря на линии разграничения сторон возле контрольно-пропускного пункта Майорское на севере Горловки. Поздно вечером 29 декабря и ночью 30 декабря в аэропорту "Борисполь" встречали 76 освобожденных из плена "ДНР" украинцев, которых обменяли на 123 человека.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обмен пленными непростым политическим решением.

Франция позитивно оценила обмен пленными на Донбассе.