В Вене 30 декабря завершились переговоры по транзиту газа по территории Украины между "Нефтегазом" и "Газпром", которые стартовали 26 декабря. Об этом сообщил генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня в 5:28 утра закончили практически круглосуточный 4-дневный переговорный марафон с Газпромом в Вене. Уже лечу в Брюссель для решения другой важной задачи - своевременного подписания мижоператорского соглашения со словацким оператором ГТС Eustream на основании европейских правил", - сообщил Макогон.

Фото: facebook.com/mcfire76

Как сообщалось, Украина-РФ-Еврокомиссия 20 декабря в Минске подписали межправительственный протокол, предусматривающий пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 гг. – по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на 10 лет. При этом "Нафтогаз "возьмет на себя риски тарифообразования на транзит газа ОГТСУ.

Напомним, в министерстве энергетики России были намерены подписать договор с Украиной о транзите газа на выходных 28-29 декабря. Россия готова продавать газ напрямую любой компании Украины, не только "Нафтогазу", а цена его останется рыночной.

По словам по словам вице-премьера Козака, Россия хочет сохранить транзит газа через Украину и через 5 лет.