Президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении главы США Дональда Трампа подтвердил приглашение американского лидера посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщается, в поздравлении Путин указал, что Россия и США исторически несут "особую ответственность" за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

Также российский президент подтвердил приглашение Трампу посетить Москву для участия в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Также в своих поздравлениях мировых лидеров Путин также пригласили на День Победы главу Франции Эммануэля Макрона, президента Чешской Республики Милоша Земана, премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента Республики Сербии Александра Вучича.

Ранее сообщалось, что союз Путина и Макрона сорвется из-за Зеленского.

Также мы писали, что Путин обсудил с Меркель по телефону обмен пленными на Донбассе.