Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко. Украинского президента не оказалось в списке поздравлений главам государств и правительств, опубликованном на сайте Кремля 30 декабря.

Как и в прежние годы, президент РФ поздравил руководство около 40 стран. Послания от него, должны получить:

президент Абхазии Рауль Хаджимба,

президент Азербайджана Ильхам Алиев,

президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна,

президент Беларуси Александр Лукашенко,

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,

президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,

президент Молдовы Игорь Додон,

президент Таджикистана Эмомали Рахмон,

президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,

президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,

президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,

президент Аргентины Альберто Фернандес,

президент Бразилии Жаир Болсонаро.

Также Путин подготовил поздравление с праздником Его Святейшеству Папе Римскому Франциску и королеве Британии Елизавете II. Отдельно он обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.

Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Германия Ангелу Меркель.

В посланиях подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках "перекрёстных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В поздравлении президента США Дональда Трампа Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.

Эммануэлю Макрону глава России написал, что встречи в Брегансоне и Париже подтвердили, что взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах. Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и выразил надежду на то, что в наступающем году России и Франции совместными усилиями удастся добиться укрепления двусторонних связей.

В поздравительной телеграмме на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Израилем и настроены и в будущем году активно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества на различных направлениях, что, несомненно, отвечает интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Также поздравительные послания прозвучали в адрес:

президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди,

короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции,

президента Италии Серджо Маттарелле,

премьер-министра Канады Джастина Трюдо,

председателя КНР Си Цзиньпина,

президента Кореи Мун Чжэ Ина,

президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса,

правящего князя Монако Альберта II,

президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада,

президента Словении Боруту Пахору,

президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,

президента Финляндии Саули Ниинистё,

президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича,

президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена,

президента ЮАР Сирила Рамафозе,

премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер подчеркнул, что ожидает президента Франции и президента США на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, чтобы вместе почтить память россиян и французов, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками.

Напомним, российский лидер не поздравляет президента Украины с праздниками с 2014 года. В прошлом году он также не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.

Как сообщала "Страна", в 66-летие Владимира Путина Петр Порошенко и Дональд Трамп также не поздравили его с днем рождения.