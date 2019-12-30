Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко. Украинского президента не оказалось в списке поздравлений главам государств и правительств, опубликованном на сайте Кремля 30 декабря

Как и в прежние годы, президент РФ поздравил руководство около 40 стран. Послания от него, должны получить:

  • президент Абхазии Рауль Хаджимба,
  • президент Азербайджана Ильхам Алиев,
  • президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна,
  • президент Беларуси Александр Лукашенко,
  • президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
  • президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
  • президент Молдовы Игорь Додон,
  • президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
  • президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
  • президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
  • президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
  • президент Аргентины Альберто Фернандес,
  • президент Бразилии Жаир Болсонаро.
  • Также Путин подготовил поздравление с праздником Его Святейшеству Папе Римскому Франциску и королеве Британии Елизавете II. Отдельно он обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу. 

Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Германия Ангелу Меркель.

В посланиях подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках "перекрёстных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

В поздравлении президента США Дональда Трампа Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов. 

Эммануэлю Макрону глава России написал, что встречи в Брегансоне и Париже подтвердили, что взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах. Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и выразил надежду на то, что в наступающем году России и Франции совместными усилиями удастся добиться укрепления двусторонних связей. 

В поздравительной телеграмме на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Израилем и настроены и в будущем году активно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества на различных направлениях, что, несомненно, отвечает интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

Также поздравительные послания прозвучали в адрес:

  • президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди, 
  • короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции,
  • президента Италии Серджо Маттарелле,
  • премьер-министра Канады Джастина Трюдо,
  • председателя КНР Си Цзиньпина,
  • президента Кореи Мун Чжэ Ина,
  • президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса,
  • правящего князя Монако Альберта II,
  • президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада,
  • президента Словении Боруту Пахору,
  • президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,
  • президента Финляндии Саули Ниинистё,
  • президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича,
  • президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена,
  • президента ЮАР Сирила Рамафозе,
  • премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Российский лидер подчеркнул, что ожидает президента Франции и президента США на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, чтобы вместе почтить память россиян и французов, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками.

Напомним, российский лидер не поздравляет президента Украины с праздниками с 2014 года. В прошлом году он также не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.

Как сообщала "Страна", в 66-летие Владимира Путина Петр Порошенко и Дональд Трамп также не поздравили его с днем рождения.

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