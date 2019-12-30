Путин поздравил с Новым годом коллег из 40 стран. Зеленского он проигнорировал
Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко. Украинского президента не оказалось в списке поздравлений главам государств и правительств, опубликованном на сайте Кремля 30 декабря.
Как и в прежние годы, президент РФ поздравил руководство около 40 стран. Послания от него, должны получить:
- президент Абхазии Рауль Хаджимба,
- президент Азербайджана Ильхам Алиев,
- президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр Армении Никола Пашиняна,
- президент Беларуси Александр Лукашенко,
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев,
- президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков,
- президент Молдовы Игорь Додон,
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон,
- президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов,
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев,
- президент Южной Осетии Анатолий Бибилов,
- президент Аргентины Альберто Фернандес,
- президент Бразилии Жаир Болсонаро.
- Также Путин подготовил поздравление с праздником Его Святейшеству Папе Римскому Франциску и королеве Британии Елизавете II. Отдельно он обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и президенту Вьетнама Нгуену Фу Чонгу.
Президент РФ поздравил с Рождеством и Новым годом федерального президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Германия Ангелу Меркель.
В посланиях подчеркивается, что за последнее время был реализован ряд совместных российско-германских проектов – в том числе в рамках "перекрёстных" годов научно-образовательных партнерств, с успехом завершена культурная программа "Русские сезоны" в Германии. Выражена уверенность, что предстоящий юбилейный год 75-летия окончания Второй Мировой войны будет способствовать обеспечению поступательного развития российско-германского взаимодействия по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.
В поздравлении президента США Дональда Трампа Путин указал на то, что Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности, при этом Москва выступает за нормализацию двусторонних отношений и выстраивание равноправного диалога на основе взаимного учета интересов.
Эммануэлю Макрону глава России написал, что встречи в Брегансоне и Париже подтвердили, что взаимодействие между Россией и Францией остается важным фактором стабильности в международных делах. Путин поблагодарил Макрона за сотрудничество и выразил надежду на то, что в наступающем году России и Франции совместными усилиями удастся добиться укрепления двусторонних связей.
В поздравительной телеграмме на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Путин отметил, что в России высоко ценят дружественные отношения с Израилем и настроены и в будущем году активно работать в целях укрепления двустороннего сотрудничества на различных направлениях, что, несомненно, отвечает интересам народов двух государств и идет в русле обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.
Также поздравительные послания прозвучали в адрес:
- президента Индии Раму Натху Ковинду и премьер-министра Индии Нарендре Моди,
- короля Испании Филиппа VI и королевы Летиции,
- президента Италии Серджо Маттарелле,
- премьер-министра Канады Джастина Трюдо,
- председателя КНР Си Цзиньпина,
- президента Кореи Мун Чжэ Ина,
- президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса,
- правящего князя Монако Альберта II,
- президента Сербии Александра Вучича и президента Сирии Башара Асада,
- президента Словении Боруту Пахору,
- президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана,
- президента Финляндии Саули Ниинистё,
- президента Хорватии Колинду Грабар-Китаровича,
- президента Чехии Милоша Земана и премьер-министра Швеции Стефана Лёвена,
- президента ЮАР Сирила Рамафозе,
- премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
Российский лидер подчеркнул, что ожидает президента Франции и президента США на торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы, чтобы вместе почтить память россиян и французов, отдавших свои жизни в борьбе с захватчиками.
Напомним, российский лидер не поздравляет президента Украины с праздниками с 2014 года. В прошлом году он также не поздравил Порошенко с Новым годом, а Трампа упомянул после президента Словении.
Как сообщала "Страна", в 66-летие Владимира Путина Петр Порошенко и Дональд Трамп также не поздравили его с днем рождения.