Большая часть украинцев (67%) останутся дома на Новый год, 16,5% пойдут в гости к друзьям или родственникам.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Социологической службой Центра Разумкова 13-18 декабря, передает Интерфакс-Украина.

Как отмечается, еще не решили, где встретят праздник только 6,3% опрошенных. 3,4% украинцев будут праздновать в одиночестве, перед телевизором. Чуть меньше – 2,6% опрошенных – в публичном заведении.

0,6% проведут новогоднюю ночь в интересном путешествии по Украине и столько же - за границей. 0,5% опрошенных сказали, что будут в новогоднюю ночь " в "кругу" интернета". Другие варианты ответом были названы 0,4% украинцев.

Исследование проводилось во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Ранее сообщалось, что появились шокирующие фото предновогоднего курса доллара в "Борисполе".

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