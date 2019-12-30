Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не исключил, что в ближайшее время может состояться телефонный разговор между Путиным и главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Телеграм-канал Пул N3, который ведет журналист кремлевского пула Смирнов.

Как сообщается, Песков на вопрос "Что необходимо сделать Украине и Грузии, чтобы попасть в список поздравляемых Путиным?": "Не все лидеры вошли в список, при необходимости будет добавлена информация".

Это может означать, что в ближайшее время возможен телефонный разговор между Путиным и Зеленским.

Скриншот: t.me/dimsmirnov175/8364

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом президента Украины Владимира Зеленского, как в прошлые годы - Петра Порошенко. Украинского президента не оказалось в списке поздравлений главам государств и правительств.

Ранее сообщалось, что к новогодним телеграммам Трампу и еще четырем лидерам Путин прикрепил приглашение на День Победы.

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