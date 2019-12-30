В Техасе неизвестный мужчина устроил стрельбу в храме города Уайт-Сетлмент, штат Техас. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Злоумышленника убил охранник храма после того, как нападавший открыл огонь во время воскресной службы, на которой присутствовали около 250 человек. Как сообщает The New York Times, служба транслировалась в интернете. Вначале мужчина сделал несколько выстрелов с одного из задних рядов. Он убил двух человек, прежде чем его застрелил прихожанин, входящий в волонтерскую команду охраны храма, сообщает CBS.

Нападение длилось около шести секунд. Мотивы стрелка неизвестны, его имя власти не раскрывают.

В ноябре 2017 года бывший военный Девин Келли застрелил 26 человек в церкви техасского города Сазерленд-Спрингс, после чего покончил с собой. Это было самое массовое убийство в истории Техаса.

Как сообщала "Страна", техасский стрелок был осужден за нападение на жену и ребенка, он ранее сбегал из психушки.