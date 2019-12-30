В эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского.

На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, этот активист ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".

В целом история напомнила скандальный стрим еще одних близких к Порошенко людей - нардепа Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, которые хамили президенту и обсуждали его убийство. И не понесли за это никакого наказания.

"Страна" разобрала скандальный эфир Пояркова о Зеленском и высяснила причины такого поведения людей Порошенко.

Что заявил Поярков

В начале программы Сергей оговорил, что его шоу - "политически-эмоциональное". То есть формат предполагал некую изначальную скандальность. Затем Поярков анонсировал, что хочет сделать президенту "новогодний мастер-класс".

"С кого ему нужно брать пример в жизни, чтобы Зеленского не называли маленьким криворожским ссыкунчиком. Как надо из маленького чма дорасти до президента страны", - объяснил цель выпуска ведущий.

Он сравнил Зеленского с бывшим прездентом США Джоджем Бушем и заявил, что украинский президент - это, в сравнении с Бушем, "тупое и маленькое чмятко".

Сравнил в том смысле, что против Буша тоже записывались оскорбительные видео, но он не проводил обысков у их авторов, как провели у Маруси Зверобой.

Речь идет о клипе Джорджа Майкла Shoot the dog, где высмеивается Буш-младший за войну в Ираке.

После демонстрации клипа Поярков заявил, что Буш во время Второй мировой был военным пилотом, "а не воевал елдой по роялю, как маленькие ссыкливое чмятко".

Судя по всему, телеведущий перепутал двух Бушей. Во время войны летал старший, а президентом, которого высмеивал Джордж Майкл в своем клипе 2002 года - был младший.

"Так поступают не гаранты конституции, а тупорылые козлы", - оценил Поярков дело против Федыны и Зверобой. Он посоветовал Зе "перестать быть чмом" и извиниться перед "нашими девчатами".

В целом Поярков проводит мысль, что на Западе певцы могут спокойно предлагать уничтожить президентов, и им за это ничего не бывает. Жаль, художник не вспомнил, как посадили националиста Юрия Хорта, который порвал портрет Порошенко. Он провел за решеткой два года.

"Нам надо, чтобы наш президент, зараза, относился к нашим певцам и активистам с уважением, а не быковал, как маленькое ссыкливое чмо", - заявил ведущий "Прямого".

"Мы избрали невоспитанное зеленое чмо. И нам с вами его воспитывать", - резюмировал Поярков, заявляя, что Зеленский должен уважать украинских активистов, как Буш - американских. "Если какой-то козел не хочет для нас этого делать, мы его нагнем и заставим".

"Если не будете исполнять мою команду - там все написано! Вы - моя прислуга! Я вас буду пороть на конюшне розгами, если вы, падлы, не будете меня слушаться. Все поняли? А ну быстро побежали исполнять!", - закричал телеведущий.

После этой тирады сидящий в студии соратник Порошенко Юрий Бирюков поинтересовался: что будет, если Зеленский подаст в суд за "чмо". "Доказать, что он не чмо, невозможно. Есть же видеодоказательства, что оно чмо", - весомо сказал Поярков.

После этого он перешел на семью президента.

"Я понимаю, что у Зеленского папа тупой. Криворогий профессор кислых щей... Можно ли представить, что в какой-либо стране папа президента пойдет его защищать, как обоссавшуюся в песочнице девочку?", - такими словами Поярков оценил интервью Александра Семеновича Зеленского "Стране".

"Папа этот как преподавал непонятно где, непонятно что, непонятно кому, там в общем и остается", - поддакнул Бирюков.

"Профессорское звание не отменяет тупость! Это нам доказал не только Янукович, но и папа действующего президента. Причем, как нам доказывает кое-кто, тупость часто бывает наследственной", - сказал Поярков.

Почему Порошенко запустил сценарий "Зверобой-2"

Повторимся - эфир Пояркова от 27 декабря можно сравнить со стримом, который вела в октябре нардеп от "Европейской солидарности" София Федына. На том видео волонтер Маруся Зверобой матерно ругалась на Зе и обсуждала его убийство.

Поярков об убийстве не говорил. Но грозил выпороть Зеленского и его команду "в конюшне розгами". И помимо этого, как уже говорилось, постоянно оскорблял - как президента, так и его родителей.

Причем, в отличие от стрима Федыны-Зверобой, глумление Пояркова транслировалось в эфире всеукраинского телеканала. Учитывая, что эта "кнопка" через подставных лиц может быть связана с Петром Порошенко, то вряд ли такая передача могла выйти в эфир без согласования с ним же.

"Бесстрашие" Порошенко объясняется довольно просто. За предыдущие оскорбления и угрозы Зеленскому депутат от "ЕС" Федына никакого наказания не понесла, а ее подруга Зверобой пока отделалась одним обыском (что пошло больше в плюс Порошенко, который заявил о репрессиях).

Более того - Генпрокуратура никаких нарушений в действиях Федыны и Зверобой не усмотрела и подозрение вернула назад в ГБР без согласования. Параллельно из ГБР уволили Романа Трубу, который открыл дело на обеих активисток (и еще 15 дел на самого Порошенко).

Исходя из этого, Петр Алексеевич, судя по всему, понял, что трогать его не собираются. И снова пошел в атаку.

Если ответ "зеленой" власти будет столь же невнятным и слабым - оскорбления президента среди публики, поддерживающей Порошенко, войдут в норму. Что неминуемо уронит авторитет Зеленского. И грозит ему последствиями, которые шире чисто имиджевых.

Ведь точно так же, за несколько лет до Майдана-2014, методично расчеловечивали образ Виктора Януковича. Настроив против него активную часть общества (если даже лично они от действий Януковича никак не страдали, его ненавидели, потому что "все ненавидят").

Зеленский, конечно, с точки зрения пиара куда талантливее позапрошлого президента. Однако пока очевидно, на открытый конфликт с порохоботами он не решается, стараясь максимально его ограничить. И ведя политику умиротворения в отношении радикалов.

Чем пользуются в первую очередь те сторонники Порошенко, за которыми числятся серьезные уголовные дела. Взять к примеру Бирюкова, у которого недавно проводили обыск по делу о хищениях в Минобороны. Его оскорбления папы Зеленского в студии "Прямого" теперь могут стать прикрытием от уголовного преследования - достаточно будет сказать, что волонтера Порошенко преследуют из личной мести "за папу", а не за реальные преступления.

Та же логика работает и в отношении самого Порошенко. После эфира на "Прямом" любое уголовное преследование экс-президента или его команды будет объяснено "местью за чмо".