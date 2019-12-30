Российский миллиардер и совладелец "Норникеля" Владимир Потанин был признан самым разбогатевшим человеком 2019 года в России по версии агентства Bloomberg.

Как сообщается, в этом году его состояние выросло на $8,5 млрд — до $28,2 млрд.

"Норникель" - один из лидеров горно-металлургической промышленности России, крупнейший в мире производитель высокосортного никеля и палладия.

Владимир Потанин. Фото: bloomberg

Следующим в списке значится президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, состояние которого увеличилось на $6,2 млрд — до $22,3 млрд, а также совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс $5,2 млрд — до $24,6 млрд).

Как отметили в агентстве, состояние 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg за год выросло на $52,9 млрд, что является самым большим показателем за последние четыре года.

Ранее сообщалось, что Билл Гейтс забрал у Джеффа Безоса первую строчку в рейтинге миллиардеров.

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