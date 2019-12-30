Стало известно имя нового директора театра Современника после смерти Галины Волчек
Новым художественным руководителем театра "Современник" после смерти Галины Волчек станет режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.
Он вступит в должность 4 января 2020 года.
Виктор Рыжаков — актер, театральный режиссер и педагог, а также сценарист. В 2014 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Сейчас Рыжаков возглавляет Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.
Напомним, бывший художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.
Также стало известно, почему Пугачевой не было на похоронах Галины Волчек. "У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал Супруг Пугачевой Максим Галкин.