Новым художественным руководителем театра "Современник" после смерти Галины Волчек станет режиссер Виктор Рыжаков. Об этом сообщает "360" со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Он вступит в должность 4 января 2020 года.

Виктор Рыжаков — актер, театральный режиссер и педагог, а также сценарист. В 2014 году он получил звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации". Сейчас Рыжаков возглавляет Театрально-культурный центр имени Всеволода Мейерхольда.





Напомним, бывший художественный руководитель "Современника" Галина Волчек скончалась 26 декабря на 87-м году жизни.

Также стало известно, почему Пугачевой не было на похоронах Галины Волчек. "У нее сильно поднялось давление. Она не может физически находиться здесь", - сказал Супруг Пугачевой Максим Галкин.