Скандальная 31-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус была госпитализирована в Москве с острой бактериальной инфекцией.

Об этом он сообщила в соцсети Intagram.

В данный момент супруга комика Гарика Харламова и звезда "Интернов" лежит под капельницей в одной из больниц российской столицы.

"Ни это фото, ни несколько моих последних постов не очень имеют отношения к тому, что у меня сейчас на самом деле происходит. Я лежу в больнице. Уже неделю. Какая-то острая бактериальная инфекция. Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями конкурса из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии", — написала Асмус.

Скриншот: Instagram/Кристина Асмус

Как считает Кристина, ее организм понял, что отдыха ждать не стоит, и поэтому "решил сам себе устроить отпуск". Выписать артистку из больницы могут уже завтра, однако все будет зависеть от ее состояния.

"Такая вот фигня. Ни подарков не успела купить, ни настроения особо праздничного нет", — заключила Асмус.

Пользователи сети пожелали ей скорейшего выздоровления. В комментариях отметились и другие знаменитости.

"Выздоравливай скорее, солнышко. Пусть все будет хорошо! А настроение 31-го обязательно появится", — написала певица Елена Темникова. "Выздоравливай скорее", — вторит ей актриса Наталия Рудова.

Отметим, что на днях прошла премьера музыкального клипа Егора Крида, в котором снялась Кристина. По сценарию она играет роль девушки, которая является возлюбленной героя Егора. При этом в кадре Егор и Асмус предаются нежности, целуются и обнимаются. Вполне ожидаемо, что после таких снимков в адрес Кристины Асмус снова просыпалась критика.

Ранее сообщалось, что во Франции умерла знаменитая актриса, бывшая жена Жан-Люка Годара и подруга Коко Шанель. Фото.

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