Суд китайского города Шэньчжэнь приговорил к трем годам тюрьмы и штрафу в три миллиона юаней (около 430 тысяч долларов) биолога Хэ Цзянькуя, который объявил о рождении первых в мире генетически модифицированных детей. Об этом сообщает China Daily.

Двое коллег Хэ Цзянькуя, помогавшие ему в проведении эксперимента, получили два и полтора года тюрьмы соответственно. Также им назначены штрафы и 500 тысяч и миллион юаней (70 и 140 тысяч долларов). Суд признал Хэ Цзянькуя и его коллег виновными в незаконном редактировании генов человеческого эмбриона, которое привело к рождению трех генетически модифицированных детей.

Суд отметил, что ученые не имели квалификации врачей и подделали сертификат комиссии по этике для набора добровольцев на эксперимент. По мнению суда, действия ученых были обусловлены "преследованием личной славы и выгоды".

Хэ Цзянькуй в лаборатории Фото: chinadaily.com.cn

В ноябре 2018 года Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых в мире девочек-близнецов с модифицированными генами. Еще одна участница эксперимента на тот момент была беременна. Биолог утверждал, что изменил гены эмбрионов для создания иммунитета против ВИЧ.

Ученые раскритиковали эксперимент Хэ Цзянькуя как небезопасный и неэтичный. Власти Китая взяли ученого под охрану и начали проверку его исследования. В январе 2019 года они признали эксперимент незаконным.

В начале декабря журнал MIT Technology Review опубликовал выдержки из статьи Хэ Цзянькуя о результатах его эксперимента. Они вызвали сомнения в реальной мотивации исследования, а также показали, что биолог получил неправильные изменения в гене, который пытался отредактировать, и сторонние мутации.

Также "Страна" писала, что в Китае поставят на коммерческие рельсы клонирование котов взамен ушедшим любимцам.