Сегодня, 30 декабря, в Украине ожидается погода без существенных осадков, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах от 13° мороза до 5° тепла. Об этом сообщают в Укргидрометцентре.

"По Украине 30 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в Прикарпатье и в Винницкой области небольшой снег, в Одесской области и в Крыму небольшой снег с дождем", - отметили синоптики.

На дорогах страны гололедица (в южной части местами). Ветер юго-западный, ночью на востоке северо-восточный ветер, до 5-10 м/с.

Температура ночью 2-7° мороза, в западных областях местами 8-13° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в южной части в течение суток от 3° мороза до 2° тепла, днем ​​в Крыму до 5° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

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