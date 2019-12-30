Глава посольства США в Украине Уильям Тейлор похвалил президента Украины Владимира Зеленского за то, что тот занимает более уверенную позицию в отношении президента РФ Владимира Путина, чем бывший президент Петр Порошенко.

Прокомментировал это мнение на своей странице в Facebook глава Офиса президента Андрей Богдан.

"Интересно, а что теперь парахаботики выть будут?" - написал Богдан.

Скриншот: Facebook/Андрей Богдан

Напомним, Тейлор заявил, что Зеленского удалось лучше противостоять Путину во время личной встречи и телефонных разговоров, чем его предшественнику.

"Четыре телефонных разговора (с Путиным - Ред.), личная встреча, противостояние в которых было, по крайней мере, на равных, создают впечатление, что Зеленский отстоял свою позицию лучше, чем это удавалось господину Порошенко", - сказал Тейлор.

Ранее сообщалось, что журналисты засняли тайную встречу Богдана и Коломойского.

Также мы писали, что Зеленский записывает новогоднее обращение на ВДНХ, а сам Новый год встретит вместе с Богданом в Карпатах.