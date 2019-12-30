Утром в понедельник, 30 декабря, автомобильные дороги государственного значения в нескольких областных Украины заснеженные, также местами - мокрые, на перевалочных участках дорог тоже преимущественно заснежено, но проезд обеспечен. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 30 декабря местами небольшой снег в Черновицкой, Тернопольской, Винницкой, Киевской и Харьковской областях, местами гололед в Кировоградской области. На остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения местами заснеженное во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ровенской областях, местами гололедица в Черкасской области, на юге сухое, на остальной территории мокрое", - отметили дорожники.

Как отмечается, на перевальных участках дорого - без осадков. Покрытие преимущественно заснеженное.

"Выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Ранее сообщалось, что украинских водителей предупреждают о гололедице дорогах.

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