Предновогодний курс американской валюты в обменных пунктах аэропорта "Борисполь" шокировал украинцев.

Так, за один доллар в обменнике предлагают 19,50 гривен. Как видно на фото, сделанном в аэропорту, за один евро предлагается 21 гривна.

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Курс доллара в аэропорту Борисполь. Фото: Страна

В другом обменном пункте предлагается продать доллар за 20,05 гривен, а купить - за 25,10.

Курс доллара в аэропорту Борисполь. Фото: Страна

Тем временем, официальный курс гривны на 30 декабря 2019 года установлен на уровне 23,68 гривен за доллар.

Согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 30 декабря на таком уровне:

23.686200 грн за доллар;

26.422000 грн за евро;

0.381600 грн за российский рубль;

31.020600 грн за фунт стерлингов.

В среднем в обменках Киева доллар покупают по 23,7, продают по 24,6. Евро - по 26,3 и 27,4 соответственно.

Ранее сообщалось, что курс доллара в киевских обменниках взлетел почти до 26 гривен.

Также мы писали, что курс гривни к доллару на межбанке рухнул на 24 копейки.