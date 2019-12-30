Президент Франции Эммануэль Макрон, который предпринял амбициозные попытки наладить отношения с главой РФ Владимиром Путиным, не сможет осуществить перезагрузку отношений с Россией из-за украинского конфликта. Такое мнение высказывается в прогнозе на 2020 год газеты Financial Times.

В статье указывается, что "путь к более широкой перезагрузке франко-российских отношений пролегает через мирное соглашение в Украине, что маловероятно".

Издание отмечает, что "президент Украины Владимир Зеленский был избран частично на основании обещания положить конец войне на Донбассе. Но он не может согласиться с требованиями Москвы о предоставлении "особого статуса" Донбассу, что, как опасается Киев, позволит России сохранить рычаги влияния через своих посредников и сделает регион своего рода "раковой опухолью" внутри Украины".

Тем не менее, авторы издания считают, что более ограниченное возобновление отношений с Россией все же возможно.

Ранее сообщалось, что Макрон прибудет на празднование Дня Победы в Москву.

Также мы писали, что Макрон на встрече с Трампом высказался за стратегический диалог с Россией.